Поклонник из Йошкар-Олы назвал Егора Крида гением

Певец Егор Крид покорил зрителей Йошкар-Олы своим выступлением в ледовом дворце. Один из поклонников назвал артиста гением.

Среди толпы фанатов особенно выделился парень, который весь концерт называл Крида гением. «Егор, ты – гений!» - повторял все время поклонник. Были и такие, которым вовсе не понравилось выступление артиста. Они назвали концерт скучным и однообразным. Одна из присутствующих на концерте отметила, что ей жаль молодежь, которой нравятся такие артисты.После выступления Егор Крид пригласил всех жителей Йошкар-Олы на свой концерт в Москве, который состоится в спорткомплексе «Олимпийский», и пообещал, что они не пожалеют.Егор Крид – молодой российский хип-хоп певец. Настоящее имя – Егор Булаткин. Стал известен благодаря победе в конкурсе «Звезда Вконтакте — Пятый канал». Сотрудничает с Black Star Inc. Композиция «Самая самая» принесла славу певцу и стала лучшей песней года премии «RU TV». В 2015 году вышел первый сольный альбом Егора Крида.