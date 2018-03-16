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| | Хайди Клум закрутила роман с 28-летним гитаристом Tokio Hotel

Хайди Клум закрутила роман с 28-летним гитаристом Tokio Hotel

Сегодня, 11:59
Поклонники немецкой супермодели Хайди Клум активно обсуждают её возможные романтические отношения с Томом Каулитцем, который является гитаристом популярной рок-группы Tokio Hotel.

Хайди Клум закрутила роман с 28-летним гитаристом Tokio Hotel

 

Журналисты запечатлели Хайди Клум, которая 13 марта покинула выставку ювелирной коллекции бренда Лоррейн Шварц в сопровождении музыканта Тома Каулитца. Очевидцы заметили, что Каулитц не почтил своим присутствием мероприятие, а лишь забрал супермодель с выставки. Основным поводом для сплетен стало то, что Том не посадил Хайди Клум в такси, а забрал её на своём автомобиле, уехав в неопределённом направлении. Поклонники активно обсуждают возможный роман Каулитца и Клум, которые познакомились на схёмках передачи под названием «Топ-модель по-немецки», на которых Том появился без какой-либо причины, не будучи связанным с шоу.

Хайди Клум закрутила роман с 28-летним гитаристом Tokio Hotel

 

Напомним, 44-летняя Хайди Клум не впервые заводит себе более молодого ухажёра, так как предыдущим её воздыхателем был 31-летний Вито Шнабель, с которым она рассталась, как и Том Каулитц, расторгнувший в прошлом году свои брачные узы с Риа Соммерфелд.
Александр Вест
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