Бородина ностальгирует по американскому «Беверли-Хиллз»

Ксения Бородина рассказала своим поклонникам, как сильно скучает по сериалу «Район Беверли-Хиллз», особо популярному в середине 90-х. Ксения утверждает, что каждый эпизод для нее был особенным событием.

Николай Офицеров

», - признается Бородина.Также недавно ведущая «Дома-2» публиковала фотографию с единственным в мире человеком, который удалил себе четыре ребра и пережил, в общей сложности, более шести десятков пластических операций разной степени сложности. Также Ксения сообщила, что его цель найти себе в России невесту. Своим мнением относительно него она не поделилась, но спросила таковое у подписчиков.