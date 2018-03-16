«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

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| | Бородина ностальгирует по американскому «Беверли-Хиллз»

Бородина ностальгирует по американскому «Беверли-Хиллз»

Сегодня, 11:45
Ксения Бородина рассказала своим поклонникам, как сильно скучает по сериалу «Район Беверли-Хиллз», особо популярному в середине 90-х. Ксения утверждает, что каждый эпизод для нее был особенным событием.

Бородина ностальгирует по американскому «Беверли-Хиллз»

 

«Кто это помнит? Кто смотрел? Для меня это было целое событие, каждый раз у экрана, не отлипая. Крутой был сериал. Келли и Дилан мои личные любимчики», - признается Бородина.

Также недавно ведущая «Дома-2» публиковала фотографию с единственным в мире человеком, который удалил себе четыре ребра и пережил, в общей сложности, более шести десятков пластических операций разной степени сложности. Также Ксения сообщила, что его цель найти себе в России невесту. Своим мнением относительно него она не поделилась, но спросила таковое у подписчиков.
Николай Офицеров
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