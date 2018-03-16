Бородина ностальгирует по американскому «Беверли-Хиллз»

«Кто это помнит? Кто смотрел? Для меня это было целое событие, каждый раз у экрана, не отлипая. Крутой был сериал. Келли и Дилан мои личные любимчики», - признается Бородина.
Также недавно ведущая «Дома-2» публиковала фотографию с единственным в мире человеком, который удалил себе четыре ребра и пережил, в общей сложности, более шести десятков пластических операций разной степени сложности. Также Ксения сообщила, что его цель найти себе в России невесту. Своим мнением относительно него она не поделилась, но спросила таковое у подписчиков.