«Уродливая кукла»: Поклонники Бородиной раскритиковали гостя "Дома-2"

Телеведущая Ксения Бородина поделилась в Instagram кадром со съёмок своего «Дома-2. Она показала мужчину, про которого написала, что он ищет себе невесту в России. Интернет-пользователи, рассмотрев внимательно индивидуума, резко раскритиковали его за весьма специфичную внешность, окрестив «уродливой куклой».

Ирина Летинская

Гостем скандального шоу оказался 34-летний уроженец Бразилии Родриго Алвес, зависимый от пластических операций. Как-то он захотел изменить не устраивающую его форму носа, но после того, как это сделал, не сумел остановиться. Постоянные пластические операции и косметические процедуры в итоге привели к тому, что мужчина чуть не получил паралич, а также еле выжил, но всё равно продолжил своё «увлечение». Алвес корректировал челюсть, делал липосакцию и вживлял импланты.В мире его называют воплощением Кена. Родриго Алвес отметил, что ему интересно было побывать в России, чтобы посмотреть на «человеческих кукол», а также обсудить общий опыт в плане пластической хирургии. Эпатажная знаменитость подчеркнул, что ему любопытно, почему девушки хотят выглядеть подобным образом. Родриго Алвес подчеркнул, что в целом, на его взгляд, Россия – страна консервативная, и к таким, как он, здесь отношение не однозначное. Однако те, с кем он увиделся, проявляли дружелюбие.Поклонники Ксении Бородиной восприняли его и вовсе крайне негативно. По их мнению, Родриго Алвес – яркий пример того, что лучше не ложиться под нож вообще никогда и ни за что, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Интернет-пользователи заявили, что у мужчины явно какое-то очень серьёзное психическое расстройство, иначе для чего ему так себя «уродовать».Что же касается желания найти невесту в России, то люди предрекли, что наверняка у Родриго Алвеса ничего не получилось, потому что нашим девушкам «мужики нужны». На представителя последних, как посчитали интернет-пользователи, любитель пластических операций несколько не похож. Они подчеркнули, что Родриго Алвес совершенно внешне не пропорционален, со «зверскими» глазами и так далее. Живому воплощению Кена предрекли успех, только если он решит сниматься в фильмах ужасов. Девушка же, как заявили поклонники Бородиной, согласится быть с таким индивидуумом только ради денег, но не по любви.