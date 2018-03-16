«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

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| | Иван Краско до сих пор не познакомился с тещей

Иван Краско до сих пор не познакомился с тещей

Вчера, 23:30
84-летний Иван Иванович Краско, муж 24-летней Натальи Шевель, до сих пор лично не познакомился с тещей.

Иван Краско до сих пор не познакомился с тещей

 

Известно, что пара с солидной разницей в возрасте расписалась в 2015 году. Мама молодой невесты негативно отнеслась к ее выбору, как и многие другие. Общественность была уверена, что девушка выходит за старика только из-за денег. Большинство уверяли, что их брак долго не продержится.

С мамой своего избранника Наталия пока не спешит знакомить. По словам девушки, они часто общаются с ней по телефону и этого достаточно. Как утверждает Наталия Шевель, поездом мужу ехать в такую даль очень тяжело, а билеты на самолет в Севастополь стоят очень дорого.

Наталья утверждает, что очень счастлива с Краско. Муж уделяет ей много внимания и балует её. Известно, что у Ивана Краско появились проблемы со зрением. Необходимо делать операцию на глазах.
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