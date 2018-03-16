Александр Маршал призвал «пенсионеров» шоу-бизнеса рожать детей

Тема детей в российском шоу-бизнесе вышла на принципиально новый уровень. Яркими примерами стали Эммануил Виторган и Алла Пугачева, которые стали родителями в пенсионном возрасте. После них о детях начали мечтать и другие звезды шоу-бизнеса в годах.
Маршал признается в том, что не видит ничего криминального в том, что звезды-пенсионеры решают стать родителями. По его словам, обычным людям не стоит удивляться этому, ведь с них, скорее, следует брать пример. Ведь тогда главная российская проблема с демографией наконец будет решена.
«Дети, знаете ли, это цветы жизни, потому я не вижу ничего плохого в том, что их будет как можно больше. У нас повысится рождаемость. Демографическую ситуацию следует улучшать. Страна-то большая, а народу мало. Надо поправлять это!», - утверждает Маршал.
Не все коллеги разделили мнение Маршала. К примеру, Олег Газманов, хоть и рад за своих взрослых коллег, ставших родителями, но сам в очередной раз становиться отцом не хотел бы.