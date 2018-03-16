«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Лавров: Россия вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Лондона Рэпер Замай в новом клипе назвал русскую культуру «говном» Хакеры сумели внедрить антивирус в вирус На корабле адмирала Нельсона разгуливал призрак в длинном халате Ольга Бузова готова раскрыть «страшную правду» о рэпере Моте Поклонская с помощью ЦИК хочет снять с выборов кандидатуру Собчак Стюардессы самолета сломали кабинку туалета, чтобы прервать секс пассажиров Показана работа самообучаемой камеры от Huawei P20 Савченко просит Путина посадить ее в российскую тюрьму Женщина съела сырой фарш с маслом и закусила неочищенным лимоном Валентин Гафт шокировал всех на похоронах Табакова Анна Седокова рассказала, как худеет к лету
| | Самбурская озадачила подписчиков дилеммой о платье

Самбурская озадачила подписчиков дилеммой о платье

Сегодня, 11:17
Настасья Самбурская поставила в ступор своих подписчиков, предоставив им возможность разрешить интересную дилемму, связанную с её необычным платьем, озадачившим её фанатов.

Самбурская озадачила подписчиков дилеммой о платье

 

В официальном Instagram-аккаунте Настасьи Самбурской появилась фотография, на которой она запечатлена в довольно необычном платье, которое выполнено в смешанном стиле. Одеяние российской актрисы представляло собой чёрное вечернее платье, однако, на левой стороне данного одеяния находился фрагмент, якобы, от другого наряда. В описании данной публикации Самбурская поинтересовалась у своих подписчиков, какое из представленных нарядов больше всего ей подходит.

В комментариях поклонники Самбурской поинтересовались, что курил создатель данного «шедевра», когда ему в голову пришла идея изуродовать прекрасное черное платье с помощью фрагмента из другого одеяния, которое совершенно не подходило к основному одеянию актрисы по фасону. Однако, многие фанаты Настасьи поддержали её вкусы и предпочтения, заметив, что на светских мероприятиях подобное одеяние обязательно поставит её в центр общественного интереса.
Александр Вест
Новости по теме
Самбурская осваивает искусство оставаться незамеченной на тусовках
Самбурская осваивает искусство оставаться незамеченной на тусовках

В Instagram появилась новая фотография российской актрисы Настасьи Самбурской. Этим снимком она сообщила поклонникам, что осваивает новое для себя искусство –

Настасья Самбурская официально зарегистрировала отношения
Настасья Самбурская официально зарегистрировала отношения

Знаменитая артистка Настасья Самбурская официально зарегистрировала отношения с Кириллом Дыцевичем. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Поклонники восхитились грудью Настасьи Самбурской
Поклонники восхитились грудью Настасьи Самбурской

Популярная российская актриса Настасья Самбурская удивила своих фанатов новым снимком. На нём девушка продемонстрировала свою грудь, которая понравилась многим

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости