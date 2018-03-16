Самбурская озадачила подписчиков дилеммой о платье

Настасья Самбурская поставила в ступор своих подписчиков, предоставив им возможность разрешить интересную дилемму, связанную с её необычным платьем, озадачившим её фанатов.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Настасьи Самбурской появилась фотография, на которой она запечатлена в довольно необычном платье, которое выполнено в смешанном стиле. Одеяние российской актрисы представляло собой чёрное вечернее платье, однако, на левой стороне данного одеяния находился фрагмент, якобы, от другого наряда. В описании данной публикации Самбурская поинтересовалась у своих подписчиков, какое из представленных нарядов больше всего ей подходит.В комментариях поклонники Самбурской поинтересовались, что курил создатель данного «шедевра», когда ему в голову пришла идея изуродовать прекрасное черное платье с помощью фрагмента из другого одеяния, которое совершенно не подходило к основному одеянию актрисы по фасону. Однако, многие фанаты Настасьи поддержали её вкусы и предпочтения, заметив, что на светских мероприятиях подобное одеяние обязательно поставит её в центр общественного интереса.