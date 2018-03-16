Лолита Милявская обратилась к жителям Благовещенска

В связи с запланированным концертом в Благовещенске эпатажная российская артистка Лолита записала шутливое видеообращение к жителям города, которое опубликовано на странице городского Общественно-культурного центра в сети Instagram.

Исполнительница заявила, что очень хочет в Благовещенск. По словам Лолиты, перед концертом она отдохнет в Китае. Артистка отметила, что с нетерпением будет ждать встречи с благовещенцами.Видеообращение посмотрели более 4 тыс человек. Некоторые пользователи отметили, что цены билетов на сольное выступление Лолиты ниже, чем на концерт экс-ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Согласно информации на сайте ОКЦ, стоимость билета составляет от 1500 до 4000 рублей.Лолита Милявская приедет в Благовещенск с сольным концертом 21 апреля, который состоится в ОКЦ в 19:00. По словам певицы, она едет петь «Раневскую» и все другие композиции из репертуара. Артистка нередко бывает в амурской столице. В прошлом году она порадовала своим выступлением благовещенских мужчин в честь праздника Дня защитника Отечества.