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| | Дарья Пынзарь пожаловалась на негатив и «хайп» в социальных сетях

Дарья Пынзарь пожаловалась на негатив и «хайп» в социальных сетях

Сегодня, 11:03
Известная участница телевизионного проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь рассказала своим подписчикам о том, что сильно устала от всего негатива, который буквально льётся на неё из социальных сетей.

Дарья Пынзарь пожаловалась на негатив и «хайп» в социальных сетях

 

В официальном Instagram-аккаунте Дарьи Пынзарь появилась фотография, на которой она запечатлена с букетом цветов у цветочной лавки. В описании своей публикации Дарья поведала своим поклонникам о том, что после пробуждения она позавтракала и была шокирована, когда зашла в социальные сети, чтобы ознакомиться с обновлениями новостной ленты. По её словам, общество в данный момент заинтересовано лишь в участии во всяческих спорах, где люди неизменно проявляют свой негатив. Пынзарь поинтересовалась у своих подписчиков, почему простые вещи, доставляющие удовольствие и душевное равновесие, больше не интересуют людей.

Также Дарья Пынзарь заметила, что для привлечения внимания люди способны изуродовать не только свой моральный облик, но и физический, чтобы ощутить хоть немного «хайпа», сосредоточенного вокруг них.
Александр Вест
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