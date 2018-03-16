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| | Ольга Бузова готова раскрыть «страшную правду» о рэпере Моте

Ольга Бузова готова раскрыть «страшную правду» о рэпере Моте

Сегодня, 10:54
Ольгу Бузову расстроило высказывание рэпера Мота, который нелестно отозвался о ней в рамках шоу «Лига плохих шуток». Исполнительнице не по душе, когда люди считают ее недальновидной и начинают оскорблять или комментировать ее поступки.

Ольга Бузова готова раскрыть «страшную правду» о рэпере Моте

 

Рэпер Мот решил пошутить, спросив в эфире упомянутого шоу: «Что общего между Ольгой Бузовой и халяльной столовой?» и сам дал следующий ответ, «В обеих побывал татарин», чем привел в негодование звезду, которая решила поставить зарвавшегося исполнителя на место, обнародовав на публике его семейную тайну. Набирающая популярность певица намекнула, что супруга Мота не может похвастаться верностью своему супругу, однако вдаваться в подробности пока не стала, видимо, решив оставить детали «на десерт».

По словам Ольги Бузовой, подобное поведение мужчин вызывает у нее омерзение, однако она не собирается безропотно терпеть оскорбления и готова дать отпор своим обидчикам. Девушка посоветовала Моту считать половых партнеров своей супруги, которых не так уж мало.
Пойда Анна
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