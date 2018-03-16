Алла Пугачева ошеломила гостей показа Гуляева своим образом

Главной гостьей показа «MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA 2018» Игоря Гуляева стала Алла Пугачева. Популярная певица ошеломила гостей модного показа своим стильным образом.

Среди почетных гостей дизайнера Гуляева также был поп-король Филипп Киркоров и другие знаменитости. Особое внимание было приковано, несомненно, к Алле Пугачевой. Примадонна явилась на показ в миниатюрном черном платье, украшенным ремнем. Образ был дополнен элегантным жакетом в таком же цвете и высокими сапогами. Свой стильный образ Пугачева подчеркнула массивными украшениями и солнцезащитными очками.Журналисты и гости мероприятия были в восторге от артистки. Хозяин праздника бросил к ногам Пугачевой букет роз. Филипп Киркоров назвал Аллу Пугачеву величеством, выглядящей как никогда великолепно. Поклонники восхитились образом 68-летней певицы. Многие отметили ее красивые «нестареющие» колени. «Коленочки — прелесть! Пусть молодые завидуют», - прокомментировали восторженно пользователи.