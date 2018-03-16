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| | Алла Пугачева ошеломила гостей показа Гуляева своим образом

Алла Пугачева ошеломила гостей показа Гуляева своим образом

Сегодня, 09:58
Главной гостьей показа «MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA 2018» Игоря Гуляева стала Алла Пугачева. Популярная певица ошеломила гостей модного показа своим стильным образом.

Алла Пугачева ошеломила гостей показа Гуляева своим образом

 

Среди почетных гостей дизайнера Гуляева также был поп-король Филипп Киркоров и другие знаменитости. Особое внимание было приковано, несомненно, к Алле Пугачевой. Примадонна явилась на показ в миниатюрном черном платье, украшенным ремнем. Образ был дополнен элегантным жакетом в таком же цвете и высокими сапогами. Свой стильный образ Пугачева подчеркнула массивными украшениями и солнцезащитными очками.

Журналисты и гости мероприятия были в восторге от артистки. Хозяин праздника бросил к ногам Пугачевой букет роз. Филипп Киркоров назвал Аллу Пугачеву величеством, выглядящей как никогда великолепно. Поклонники восхитились образом 68-летней певицы. Многие отметили ее красивые «нестареющие» колени. «Коленочки — прелесть! Пусть молодые завидуют», - прокомментировали восторженно пользователи.
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