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| | Наталья Фриске опубликовала архивный снимок с покойной Жанной Фриске

Наталья Фриске опубликовала архивный снимок с покойной Жанной Фриске

Сегодня, 09:26
Наталия Фриске периодически публикует редкие архивные фотографии своей покойной сестры в Instagram. Сегодня на своей странице она поделилась новым черно-белым снимком, на котором обнимает свою сестру Жанну Фриске.

Наталья Фриске опубликовала архивный снимок с покойной Жанной Фриске

 

В посте к фотоснимку Наталия Фриске написала, что очень скучает по своей сестре и не скрывает, что не смирилась с этой утратой. За короткое время редкий кадр оценили более 4 тыс подписчиков. Предположительно, фото сделано в Сочи во время гастрольного тура в 2002 году. Поклонники покойной певицы поддержали Наталию и сказали, что они также скучают по Жанне. Пользователи Instagram отметили, что солнечная артистка будет всегда в их сердцах.

Наталья Фриске опубликовала архивный снимок с покойной Жанной Фриске

 

40-летняя певица Жанна Фриске три года назад умерла от рака головного мозга, который не смогла победить. У Жанны остался сын Платон, которого сейчас воспитывает Дмитрий Шепелев, бывший гражданский муж певицы. Известно, что Дмитрий запрещает родителям Жанны видеть своего внука.
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