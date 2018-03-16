Наталья Фриске опубликовала архивный снимок с покойной Жанной Фриске

Наталия Фриске периодически публикует редкие архивные фотографии своей покойной сестры в Instagram. Сегодня на своей странице она поделилась новым черно-белым снимком, на котором обнимает свою сестру Жанну Фриске.

В посте к фотоснимку Наталия Фриске написала, что очень скучает по своей сестре и не скрывает, что не смирилась с этой утратой. За короткое время редкий кадр оценили более 4 тыс подписчиков. Предположительно, фото сделано в Сочи во время гастрольного тура в 2002 году. Поклонники покойной певицы поддержали Наталию и сказали, что они также скучают по Жанне. Пользователи Instagram отметили, что солнечная артистка будет всегда в их сердцах.

40-летняя певица Жанна Фриске три года назад умерла от рака головного мозга, который не смогла победить. У Жанны остался сын Платон, которого сейчас воспитывает Дмитрий Шепелев, бывший гражданский муж певицы. Известно, что Дмитрий запрещает родителям Жанны видеть своего внука.