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| | Жена Дональда Трампа-младшего подала на развод

Жена Дональда Трампа-младшего подала на развод

Сегодня, 08:47
15 марта жена Дональда Трампа-младшего в манхэттенский суд подала на развод. Сын главы США и его супруга Ванесса начали бракоразводный процесс после 12 лет совместной жизни.

Жена Дональда Трампа-младшего подала на развод

 

По данным некоторых источников, 40-летняя Ванесса Трамп намерена завершить этот процесс как можно быстрее. Суда на права опеки над детьми и по поводу раздела нажитого имущества не будет. По словам жены Дональда Трампа-младшего, дети остаются их главным приоритетом.

Известно, что супруге Трампа-младшего не нравились его постоянные разъезды. Кроме этого, она была взволнованна пристальным вниманием общественности к их семье. Другие источники указывают на изменения в характере сына президента. По словам друзей Дональда Трампа-младшего, бизнесмен пристально наблюдает в Twitter за массовыми убийствами и призвал своего отца идти против запретов на владение оружием.

В 2005 году сын главы США и модель Ванесса Хэйдон поженились. Ванесса родила ему пятеро детей. Трамп-младший и его брат Эрик являются руководителями компании Trump Organization, которая принадлежит их отцу.
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