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| | Французская певица Мирей Матье призналась в любви к русскому языку

Французская певица Мирей Матье призналась в любви к русскому языку

Сегодня, 08:43
В рамках встречи со студентами МГУ с кафедры русского языка им. А. С. Пушкина популярная певица из Франции Мирей Матье сообщила о своей любви к этому языку, рекомендуя молодому поколению оберегать его. Данное мероприятие состоялось 15 марта.

Французская певица Мирей Матье призналась в любви к русскому языку

 

Несмотря на свою национальность, исполнительнице искренне нравится русский язык, на котором она также поет некоторые песни, дабы показать всему миру его красоту и милозвучность. За свои старания в 2017 году Мирей Матье удостоилась премии за продвижение русского языка, которую учредил МГУ. Она даже оставила автограф в специально отведенном месте в книге лауреатов.

По словам французской звезды, она концентрирует по всему миру, исполняя песни как на своем родном, так и на русском языке, который ей не просто по душе, но и чрезвычайно дорог, поэтому она советует россиянам беречь его и защищать о любых посягательств.

Матье видит в русском языке особый шарм, который позволяет исполнять на нем песни на различную тематику, начиная от любви и грусти и заканчивая радостью и патриотизмом.
Пойда Анна
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