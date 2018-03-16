Французская певица Мирей Матье призналась в любви к русскому языку

В рамках встречи со студентами МГУ с кафедры русского языка им. А. С. Пушкина популярная певица из Франции Мирей Матье сообщила о своей любви к этому языку, рекомендуя молодому поколению оберегать его. Данное мероприятие состоялось 15 марта.

Пойда Анна

Несмотря на свою национальность, исполнительнице искренне нравится русский язык, на котором она также поет некоторые песни, дабы показать всему миру его красоту и милозвучность. За свои старания в 2017 году Мирей Матье удостоилась премии за продвижение русского языка, которую учредил МГУ. Она даже оставила автограф в специально отведенном месте в книге лауреатов.По словам французской звезды, она концентрирует по всему миру, исполняя песни как на своем родном, так и на русском языке, который ей не просто по душе, но и чрезвычайно дорог, поэтому она советует россиянам беречь его и защищать о любых посягательств.Матье видит в русском языке особый шарм, который позволяет исполнять на нем песни на различную тематику, начиная от любви и грусти и заканчивая радостью и патриотизмом.