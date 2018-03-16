Французская певица Мирей Матье призналась в любви к русскому языку

Несмотря на свою национальность, исполнительнице искренне нравится русский язык, на котором она также поет некоторые песни, дабы показать всему миру его красоту и милозвучность. За свои старания в 2017 году Мирей Матье удостоилась премии за продвижение русского языка, которую учредил МГУ. Она даже оставила автограф в специально отведенном месте в книге лауреатов.
По словам французской звезды, она концентрирует по всему миру, исполняя песни как на своем родном, так и на русском языке, который ей не просто по душе, но и чрезвычайно дорог, поэтому она советует россиянам беречь его и защищать о любых посягательств.
Матье видит в русском языке особый шарм, который позволяет исполнять на нем песни на различную тематику, начиная от любви и грусти и заканчивая радостью и патриотизмом.