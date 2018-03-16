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| | Валентин Гафт шокировал всех на похоронах Табакова

Валентин Гафт шокировал всех на похоронах Табакова

Сегодня, 08:26
Валентин Гафт стал причиной для беспокойства всех собравшихся на похоронах прославленного артиста Олега Табакова. Беспокойство общественности вызвал внешний вид Гафта, который практически обессилил от болезни.

Валентин Гафт шокировал всех на похоронах Табакова

 

В минувший четверг в здании МХТ имени Чехова прошла церемония прощания с выдающимся отечественным актёром Олегом Табаковым, который ушёл из жизни после безуспешной длительной борьбы с тяжёлой болезнью. На прощание с артистом прибыли многочисленные политики и представители шоу-бизнеса. Также в столичном театре появился и друг усопшего артиста Валентин Гафт. Собравшиеся на прощании с Табаковым были шокированы внешним видом Гафта, который выглядел практически обессиленным.

Валентин Гафт шокировал всех на похоронах Табакова

 

Возле гроба с Олегом Табаковым Валентина Гафта пришлось поднимать со стула, так как он не смог самостоятельно подняться, чтобы прочесть стихотворение в честь усопшего друга. Заметим, во время чтения стихов Валентин очень сильно задыхался, что мешало его чтению.
Александр Вест
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