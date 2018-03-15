Ольга Бузова смогла восстановиться после полученной травмы

Во время гастролей по странам Дальнего Востока известная российская певица Ольга Бузова значительно повредила правую ногу. Свои выступления Ольге пришлось комбинировать с курсом восстановления поврежденных суставов. Сегодня на своей странице в Instagram певица сообщила, что уже способна обувать каблуки.

Артистка часто говорила о вредном для здоровья графике работы, но никогда не упоминала угрозу для целостности ног. Здоровье вышеуказанных очень важно для Бузовой, учитывая большое количество сложные постановочных и танцевальных движений. В связи с чем, знаменитость постоянно общалась с врачами и принимала все меры для скорейшего выздоровления.В свою очередь, пользователи интернета не выразили положительного настроя в адрес Бузовой. Большинство читателей считают полученные травмы лишь способом скрытой рекламы клиники, где наблюдалась певица. Они выделяют прекрасно отточенные и быстрые движения Бузовой в период травмы.