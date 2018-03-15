Садальский прокомментировал визит Путина на похороны Олега Табакова

Российский актер Станислав Садальский прокомментировал похоронную церемонию известного на все постсоветское пространство актера и режиссера Олега Табакова, на которых присутствовал Владимир Путин. Данная информация была опубликована в социальной сети Instagram.

По словам Садальского, глава государства ни на кого не смотрел, лишь немного подержал гроб и после долго беседовал с супругой умершего. Примечательно, что Станислав провел аналогию с конфузом Никиты Михалкова, который упал перед эфиром на телевидении, выходя из своей гостиницы и ударился головой об лёд.Он заявил, что визит российского лидера на данное мероприятие сделало это событие главным среди всех новостей 15 марта. Также, пользователи обратили внимание на то, что на месте Никиты мог оказаться и Владимир Путин поскольку именно у него была запланирована поездка в Нижний Новгород.