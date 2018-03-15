Дима Билан прокомментировал уход из жизни Олега Табакова

12 марта 2018 года ушел из жизни известный актёр и режиссер Олег Павлович Табаков. Многие артисты, в число которых вошел и Дима Билан, прокомментировали утрату, отметив его значимость для кино и театра, а также пропитанное добром детство.

Павел Селивёрстов

Смерть Олега Табакова вызвала большой резонанс среди жителей постсоветского пространство, затронув многие сферы общество, в том числе и шоу-бизнес. Дима Билан почтил светлую память артиста на своей странице в Instagram, отметив, что благодаря Табакову детство, юность и сегодняшние дни певца пропитаны добром. Это говорит о том, что работы кинодеятеля охватывают целые поколения.Подписчики Билана поддержали его мнение, отметив, что из жизни ушел действительно великий человек. Многие из них решили вспомнить работы Олега Табакова, одна из которых озвучивание Кота Матроскина в мультфильмах о Простоквашино. Поклонники певца подчеркнули, что смерть такого талантливого человека является большой потерей для мира искусства.