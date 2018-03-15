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| | Анфиса Чехова позировала для фото, пока её сын «тонул»

Анфиса Чехова позировала для фото, пока её сын «тонул»

Сегодня, 20:23
Анфиса Чехова выставила в Instagram фото со своим сыном в бассейне. Смущает тот факт, что пока телеведущая позировала для удачной фотографии её сын из последних сил пытался удержаться на воде.

 

На данный момент Анфиса Чехова находится в курортном городе Сочи, где женщина уделяет много времени Соломону. Как отмечает Анфиса, ее сын только учится плавать и еще очень неуверенно чувствует себя в воде без спасательных нарукавников или детских кругов.

Тем не менее Анфиса Чехова решила опубликовать провокационный снимком, где её сын практически начал тонуть. Интересным остается тот факт, что Чехова никак не комментирует данный инцидент. Поклонники телеведущей незамедлительно предложили помощь для обучения малыша, практически не оставив гневных отзывов. Отдельного внимания удостоилась приятная внешность женщины без макияжа.
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