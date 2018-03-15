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| | Распад ПЦМФ: Серябкина рассказала о новом этапе отношений с Фадеевым

Распад ПЦМФ: Серябкина рассказала о новом этапе отношений с Фадеевым

Сегодня, 20:54
На своей странице в Instagram она опубликовала видеоролик, в котором поделилась своими впечатлениями от работы с Фадеевым и планами на будущее. В частности, Ольга Серябкина откровенно рассказала, что, несмотря на то, что ее сотрудничество с продюсером длится уже достаточно давно, она никогда в жизни не читала ни одного контракта, который подписывала. Ольга уверена, что нельзя до такой степени не доверять человеку, которому, по сути, вверяешь себя и с которым планируешь работать. В противном случае, работу не стоит даже начинать. Серябкина отметила, что ее контракт закончился, но она даже не знает, когда это случилось, и знать не хочет, потому что «что такое бумажка в сравнении с двусторонними отношениями»!

Распад ПЦМФ: Серябкина рассказала о новом этапе отношений с Фадеевым

 

Серябкина описала центр Максима Фадеева MALFA не как продюсерский центр в стандартном понимании, а как музыкальный лебйл, в котором и она, и другие исполнители с продюсером являются полноценными партнерами. Общее дело, которым они все заняты Ольга описала, как очень крутое и яркое событие, некий этап развития и работы, за которым последуют еще более крутые этапы с большим количеством интересных экспериментов. Более подробно Серябкина рассказывать не стала, видимо, решив сохранить интригу, она лишь упомянула, что ей не терпится показать зрителям результат этой работы, а также ее сольный проект.

Пользователи ответили, что они знают о проекте лишь то, что он называется Molly, а вот песен от исполнительницы они ждут уже давно и не чают дождаться. Они заявили, что пока слова Серябкиной так и остаются пустым звуком. Некоторые фанаты порадовались за солистку любимой группы, тогда как другие спросили, являются ли контракты с Максом Фадеевым такими же жесткими, как в Black Star.

Напомним, что Максим Фадеев открыл продюсерский центр MALFA в 2003 году, тогда основной целью был поиск и продюсирование новых звезд. За 15 лет работы MALFA стала лидером в этой сфере, и теперь в нее входят топовые исполнители не только отечественной, но и зарубежной формации. Продюсерский центр регулярно получает награды за абсолютные хиты, прорывы года и др.

Что же касается Ольги Серябкиной, то она лишь недавно открыла тайну ссоры между ней и Еленой Темниковой, которая покинула группу «SEREBRO» уже достаточно давно. Изначально девушки считались лучшими подругами, но затем последовало бурное выяснение отношений и дружба закончилась. Поклонники гадали, в чем же дело, и лишь на днях Ольга пошла на откровенность - оказалось, что Темникова призналась, что только «изображала» дружбу, тогда как на самом деле ей было наплевать на Серябкину.
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