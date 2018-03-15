Корикову обидели обвинения в алкоголизме, и она подала на обидчиков в суд

Знаменитой актрисе Елене Кориковой уже изрядно надоели обвинения ее в алкоголизме. Якобы из-за чрезмерного и частого употребления спиртного она стала плохо выглядеть.

Пелагея Лебединская

В последнее время Елену Корикову стали донимать статьи в журналах о ее алкоголизме. Актрису, которая никогда в жизни не злоупотребляла алкоголем, это очень сильно обидело. В то время, когда к ней с такими вопросами приставали подписчики в Instagram, она не придавала таким глупостям внимания. Однако, когда ее репутацию начала обливать грязью пресса, Елена не стерпела. В своем интервью Корикова заявила журналистам, что у нее множество доказательств о том, что она никогда не была алкоголичкой, а еще больше доказательств ее публичных оскорблений. Теперь она будет бороться за свою честь и репутацию в суде, куда она подала иск на обидчиков и привлечет их к ответственности за принесенные ей обиды.Отметим, не смотря на то, что Елене Кориковой 46 лет выглядит она превосходно. Актриса постоянно следит за своей фигурой, посещая спортивные клубы, а также проводит много времени на сцене в театре.