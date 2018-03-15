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| | «Семь лет рабства»: Известная супермодель рассказала о побеге от мужа-садиста

«Семь лет рабства»: Известная супермодель рассказала о побеге от мужа-садиста

Сегодня, 20:02
Новой гостьей Андрея Малахова в «Прямом эфире» стала супермодель Наталья Серебрий. В студии программы она впервые рассказала о своей семейной жизни, а также поведала о том, как ей удалось сбежать от мужа-садиста Вячеслава Репина.

«Семь лет рабства»: Известная супермодель рассказала о побеге от мужа-садиста

 

Сегодня в «Прямом эфире» 25-летняя модель Наталья Серебрий рассказала о семи годах «рабства» у мужа-садиста. Когда девушка впервые увидела ювелира Вячеслава Репина, ей было всего 18 лет. Мужчина уверил ее в любви и сказал, что хочет семью и детей. Наталья доверилась старшему на 27 лет Вячеславу, а он вскоре начал ее избивать. Недавно модель попала в больницу с черепно-мозговой травмой, и 10 февраля вместе с двумя детьми сбежала. В недавнем разговоре, запись которого прозвучала в шоу, Репин признался, что часто поднимал на жену руку, и попросил ее вернуться. Серебрий же не хочет видеть экс-возлюбленного.

 

Историей Натальи Серебрий заинтересовались правоохранители, будет проведена проверка.
Виктория Озерова
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