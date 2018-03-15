Анна Седокова рассказала, как худеет к лету

Популярная исполнительница Анна Седокова со времён участия в группе «ВИА Гра» закрепилась в статусе «секс-символа». После затяжной депрессивной зимы она делится своим секретом похудения.

Елизавета Трюфель

Фигура артистки всегда вызывала множеств разговоров. Седокову подозревали в постоянных услугах пластических хирургов, в использовании большого количества профессионального грима и даже в колдовстве. Однако свои секреты певица раскрыла в рекламном ролике. Девушка предоставляет рекламные услуги на своей интернет-странице и в этот раз представила фанатам крема с эффектом лифтинга.По признанию Седоковой, она сама ими пользуется. Выбор ограничивается четырьмя продуктами для «оживления» попы: скрабом, кремом, маслом и обёртыванием. «Любимчиками» девушки стали обёртывание и крем. Однако она отметила, что эффект появится только если подключить занятия в зале и правильное питание. Поклонники не изъявили желания покупать «неизвестно что», несмотря на приближение лета. Но посоветовали Анне Седоковой тщательно ухаживать за собой, ведь это держит её на вершине шоу-бизнеса.