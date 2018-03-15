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| | Бузова и Темникова не могут поделить между собой «трон» Пугачевой

Бузова и Темникова не могут поделить между собой «трон» Пугачевой

Сегодня, 18:58
Из-за последних событий, где Ольга Бузова и Елена Темникова публично начинают между собой конкурировать, эксперт Вадим Манукян сделал вывод, что девушки не могут поделить «трон» Аллы Пугачевой, на который хотят возвыситься.

Бузова и Темникова не могут поделить между собой «трон» Пугачевой

 

Недавно между Бузовой и Темниковой возник конфликт, на котором Елена во всеуслышание высмеяла Бузову, что та во время своего выступления сломала дверь в гримерке. Из этих событий эксперт Вадим Манукян и сделал выводы соперничества между звездами. Он считает, что после ухода Аллы Пугачевой с большой сцены звание королевы шоу-бизнеса так и осталось никем не занято. Видимо две певицы возомнили себе, что они смогут дорасти до уровня Пугачевой и занять ее место. Однако им обоим так этого хочется, что они не могут между собой поделить «трон» Примадонны.

Отметим, что обе певицы Ольга Бузова и Елена Темникова не так давно начали свои сольные карьеры, и обе стремятся стать лидерами в шоу-бизнесе и заработать огромной славы.
Пелагея Лебединская
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