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| | Старшая дочь Олега Табакова не приехала проститься с отцом

Старшая дочь Олега Табакова не приехала проститься с отцом

Сегодня, 18:33
Сегодня в МХТ имени А. Чехова состоялось прощание с известным кинодеятелем Олегом Табаковым. Проводить актера в последний путь прибыли многие родственники и друзья, однако среди них не оказалось старшей дочери Табакова Александры и первой жены Людмилы Крыловой.

Старшая дочь Олега Табакова не приехала проститься с отцом

 

15 марта многие артисты пришли попрощаться с Олегом Табаковым. Владимир Машков, Евгений Миронов и другие не могли сдержать эмоций на церемонии. Вдова артиста Марина Зудина постоянно находилась возле гроба актера вместе с двумя детьми: 22-летним Павлом и 11-летней Марией. Было видно, что девочка сильно переживает смерть отца: она постоянно плакала и казалась потерянной.

Одним из первых попрощаться с Табаковым пришел его сын от первого брака Антон, а вот старшая дочь Александра, как и экс-супруга Людмила Крылова, так и не явилась на церемонию. СМИ предполагают, что обе женщины так и не смогли простить артиста за то, что он ушел с семьи.
Виктория Озерова
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