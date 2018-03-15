Анастасия Волочкова показала позорное поздравление крестницы

В своем Instagram Анастасия Волочкова опубликовала ролик с поздравлениями для собственной крестницы, вызвавший много вопросов и критики у пользователей. Первым делом знаменитость отчиталась, что ее крестница по имени Ева-Мария сегодня празднует свой день рождения. Девочка является дочерью подруги Анастасии, которая очень долго хотела этого ребенка. Волочкова пожелала и матери, и дочери любви и счастья, и отметила, что второй план этого видео создает позитивный настрой. Попутно балерина рассказала, что гастроли ее труппы, представлявшей спектакль «Леди» в Прибалтике, завершились. Она поблагодарила зрителей за теплый прием, а организаторов за отличные условия пребывания всей команды.

Примечательно, что «второй план», который Волочкова назвала «бэграундом», представлял собой передвигавшегося вокруг звезды мужчину средних лет, который строил гримасы и всячески пытался показать, что он не в себе. Пока Анастасия озвучивала свои пожелания подруге и крестнице, к этому мужчине подошел другой, уже известный пользователям по иным фото с этих гастролей (его даже окрестили «держателем Настиной ноги в автобусе»). Он попытался убрать первого из кадра, но тот не прекратил своих действий.Пользователи сначала долго обсуждали умственное и физическое состояние мужчины. Пока кто-то из них не заявил, что это актер из труппы Волочковой, Александр Горшков, который, видимо, решил слегка разнообразить видеоролик балерины. Многие подписчики поблагодарили его за созданное хорошего настроения на целый день, так как во время просмотра смеялись от души.Волочковой же попеняли на более, чем странное поздравление для крестной дочери, отснятое чуть ли не около привокзального туалета, причем в черно-белых тонах. Пользователи также не поняли, почему Анастасия, поздравляя свою крестницу, не поздравила и родившегося вместе ней близнеца. Кто-то обратил внимание, что балерина все время поворачивается к камере левой стороной лица и как-то странно вытягивает шею. Они предположили, что с правой стороной лица звезды что-то не так.К тому же, знаменитость обвинили в том, что она вместо того, чтобы позвонить крестнице лично, устроила, как всегда «шапито», по привычке смешав все - и личное, и работу. Также Волочковой напомнили, что дома ее ждет «сюрприз по-таджикски», и раскритиковали за то, что она оставила дочь «со странными людьми».