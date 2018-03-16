Группа «Земляне» рассказала, что автором слов для ее новой песни стал Михаил Гуцериев

Участники легендарного коллектива «Земляне» уверены, что их новая песня «Одиночество» западет в душу миллионам меломанов. Причиной этому является тот факт, что стихи для музыкальной композиции написал поэт Михаил Гуцериев, а это практически гарантирует ей приобретение статуса хита.

Новая песня «Землян» уже ротируется на популярных российских радиостанциях. Это лирическая композиция, слова которой пронизаны философским смыслом. Комментируя новость, Михаил Гуцериев признался, что говорит в творчестве о нежной любви, используя голос отчаяния. Его стихи для песни «Одиночество» были положены на музыку Русланом Щукиным и Никитой Балакшиным.

2018-й год уже отметился выходом песен таких певцов, как Денис Клявер и Жасмин, Евгений Григорьев и проект Nanarevolution & Andrian. Все эти исполнители публично восхитились стихами Михаила Гуцериева, который и написал слова для их музыкальных хитов.



