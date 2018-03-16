Группа «Земляне» рассказала, что автором слов для ее новой песни стал Михаил Гуцериев

Участники легендарного коллектива «Земляне» уверены, что их новая песня «Одиночество» западет в душу миллионам меломанов. Причиной этому является тот факт, что стихи для музыкальной композиции написал поэт Михаил Гуцериев, а это практически гарантирует ей приобретение статуса хита.Новая песня «Землян» уже ротируется на популярных российских радиостанциях. Это лирическая композиция, слова которой пронизаны философским смыслом. Комментируя новость, Михаил Гуцериев признался, что говорит в творчестве о нежной любви, используя голос отчаяния. Его стихи для песни «Одиночество» были положены на музыку Русланом Щукиным и Никитой Балакшиным.
2018-й год уже отметился выходом песен таких певцов, как Денис Клявер и Жасмин, Евгений Григорьев и проект Nanarevolution & Andrian. Все эти исполнители публично восхитились стихами Михаила Гуцериева, который и написал слова для их музыкальных хитов.