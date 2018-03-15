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| | Гарик Харламов продает автомобиль олимпийского чемпиона

Гарик Харламов продает автомобиль олимпийского чемпиона

Сегодня, 17:03
Гарик «Бульдог» Харламов продает машину олимпийского чемпиона. Сообщение известного комика в социальных сетях удивило подписчиков.

Гарик Харламов продает автомобиль олимпийского чемпиона

 

«Отдадим в хорошие руки. Цена 7.100. Покупателя покажем в выпуске ДХ и на Камеди. Все деньги отправим на добрые дела!», - именно такой текст содержит в себе публикация. На снимке присутствует сам Харламов, Амиран Сардаров и белая BMW, на номерах которой красуется фамилия олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука. Автомобиль, подаренный хоккеисту за победу над немецкой сборной, будет использован медалистом несколько в других целях, чем ожидалось. Приобрести автомобиль может любой желающий, у кого хватит средств.

Пользователи Сети отнеслись к такому поступку весьма позитивно. Они уверены, что если вырученные средства действительно пойдут на доброе дело, то продажа автомобиля будет полезней, чем его использование. Поклонники Гарика Харламова в Instagram в шутливой форме попросили помощи в продаже своих подержанных автомобилей, отметив, что у него это куда лучше получится.
Павел Селивёрстов
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