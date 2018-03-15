Гарик Харламов продает автомобиль олимпийского чемпиона

Гарик «Бульдог» Харламов продает машину олимпийского чемпиона. Сообщение известного комика в социальных сетях удивило подписчиков.

Павел Селивёрстов

, - именно такой текст содержит в себе публикация. На снимке присутствует сам Харламов, Амиран Сардаров и белая BMW, на номерах которой красуется фамилия олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука. Автомобиль, подаренный хоккеисту за победу над немецкой сборной, будет использован медалистом несколько в других целях, чем ожидалось. Приобрести автомобиль может любой желающий, у кого хватит средств.Пользователи Сети отнеслись к такому поступку весьма позитивно. Они уверены, что если вырученные средства действительно пойдут на доброе дело, то продажа автомобиля будет полезней, чем его использование. Поклонники Гарика Харламова в Instagram в шутливой форме попросили помощи в продаже своих подержанных автомобилей, отметив, что у него это куда лучше получится.