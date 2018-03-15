Фанаты SEREBRO недовольны участницей трио

Поклонники популярного трио всё ещё пытаются принять одну из новых вокалисток коллектива. Они жалуются на то, что Екатерина Кищук не обладает данными для этой группы.

Елизавета Трюфель

Девушка стала частью SEREBRO в 2016 после онлайн-кастинга, заменив полюбившуюся всем Дарью Шашину. Несмотря на первые возгласы восхищения от образа Кати Кищук, поклонники группы чаще замечают негативные стороны девушки. Главной их претензией стало то, что Екатерина не обладает тем характером, который нужен для долгого существования в группе.По их мнению, на фоне раскрепощённых, сексуальных и несколько роковых других участниц Екатерина кажется маленькой девочкой. Порцию критики получил даже снимок их крайнего выступления в Уфе. Ольга Серябкина и новенькая девочка по имени Татьяна Моргунова как всегда блистали перед зрителями в коротких юбках. В это время Кищук вышла на сцену в очень закрытом брючном костюме. На снимке также заметно «детское» выражения лица певицы, которое не совместимо с дерзким образом красоток SEREBRO. Фанаты считают, что это негативно сказывается на имидже группы.