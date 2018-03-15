Сексуальная Анна Семенович впечатлила своими формами в облегающем платье

Российская звезда телевидения Анна Семенович является кумиром не только для женщин, но и для мужчин. Именно для мужской аудитории знаменитость публикует откровенные фото в своём Instagram и получает множество комплиментов.

Светлана Славянская

Анна Семенович на последнем фото в Instagram предстала в непривычном для себя образе. Телеведущая надела ультракороткое блестящее платье, куда с большим трудом поместилась пышная грудь Семенович. При этом Анна была с минимумом макияжа на лице, чем и порадовала фолловеров.Многие стали писать комплименты женственным формам певицы, однако другая часть аудитории отметила, что Семенович стоит избавиться от лишних килограммов, которые её совсем не красят. Напомним, на Instagram Анны Семенович подписано 1,6 миллионов фолловеров.