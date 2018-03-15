«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Фанаты SEREBRO недовольны участницей трио Фанаты провожали Олега Табакова в последний путь криками «Браво» Путин прибыл проститься с Табаковым В Москве женщина-полицейский выгнала инвалида из метро Американец убил старика гантелью из-за флирта Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце» Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари» Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом Ведущая «Ревизорро-Медицинно» пожаловалась Владимиру Путину на Ростов Mr. Freeman в новой серии в память о Хокинге полетал на «пенисе» Туристы просят офисных работников показывать пенисы У Сати Казановой развился панический страх из-за возлюбленного
| | Сексуальная Анна Семенович впечатлила своими формами в облегающем платье

Сексуальная Анна Семенович впечатлила своими формами в облегающем платье

Сегодня, 17:00
Российская звезда телевидения Анна Семенович является кумиром не только для женщин, но и для мужчин. Именно для мужской аудитории знаменитость публикует откровенные фото в своём Instagram и получает множество комплиментов.

Сексуальная Анна Семенович впечатлила своими формами в облегающем платье

 

Анна Семенович на последнем фото в Instagram предстала в непривычном для себя образе. Телеведущая надела ультракороткое блестящее платье, куда с большим трудом поместилась пышная грудь Семенович. При этом Анна была с минимумом макияжа на лице, чем и порадовала фолловеров.

Многие стали писать комплименты женственным формам певицы, однако другая часть аудитории отметила, что Семенович стоит избавиться от лишних килограммов, которые её совсем не красят. Напомним, на Instagram Анны Семенович подписано 1,6 миллионов фолловеров.
Светлана Славянская
Новости по теме
Анна Семенович в Москве удивила прохожих большим декольте
Анна Семенович в Москве удивила прохожих большим декольте

Популярная российская певица и телеведущая Анна Семенович на днях удивила прохожих тем, что прогуливалась по городу в нарядном платье и это в декабре. Однако

Анна Семенович опубликовала откровенное фото в бикини
Анна Семенович опубликовала откровенное фото в бикини

Анна Семенович выложила в своём Instagram фотографию в бикини, на которой она изображена в полный рост, показав поклонникам свою пышную грудь. В последний раз

Анна Семенович осваивает профессию пилота
Анна Семенович осваивает профессию пилота

Певица Анна Семенович недавно опубликовала фото в своём Instagram, на котором она запечатлена в кабине вертолёта. По словам звезды, сейчас она проходит лётные

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости