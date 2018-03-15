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| | Николай Басков стал выглядеть старше своей мамы

Николай Басков стал выглядеть старше своей мамы

Сегодня, 16:07
Известный певец Николай Басков на своей странице в Instagram показал трогательное видео со своей мамой. Поклонники заявили, что 41-летний исполнитель стал выглядеть старше своей мамы, Елены Николаевны Басковой.

Николай Басков стал выглядеть старше своей мамы

 

Несмотря на значительную разность в возрасте, 41-летний известный «натуральный блондин» даёт фору своей маме. Она имеет украинские корни, преподаватель математики по образованию, а в Германии работала диктором. С младенчества мама для Баскова является самым главным критиком. Она поддерживала все его начинания и говорила, что гордится поступками певца.

Елена Баскова на снимке показалась моложе своего сына. Поклонники посчитали, что это напрямую связано с нагруженным графиком работы Баскова. «Коля, твоя мама просто прелесть, выглядит на 30 лет», - написала одна из поклонниц. Многие подписчики Баскова подтвердили это, назвав Елену Баскова примером для подражания.
Вещий Олег
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