Бузову беспокоит невнимание мужчин

Прославленная российская певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась своим многочисленным поклонникам на безразличие мужчин, которые не обращают на неё никакого внимания.

В Instagram-аккаунте Бузовой появились очередные фотографии с фотосессии, в которой Ольга приняла участие, перевоплотившись в таинственную брюнетку с длинными волнистыми волосами. В описании своей публикации певица поблагодарила фотографа за проявленный талант, благодаря которому она смогла насладиться своей красотой, поделившись ею со своими фанатами. Также Бузова заметила, что не понимает, как мужчины могут проходить мимо такой невероятной красоты.

Александр Вест

Подписчики Бузовой в комментариях заметили отсутствие такта в характере Ольги Бузовой, которая руководствуется принципом «сам себя не похвалишь – никто не похвалит». Также фанаты певицы заметили, что мужчины ценят не только красоту, но и характер, посоветовав Бузовой сделать соответствующие выводы.