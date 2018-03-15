Из-за поцелуя Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах

На конкурсе «Американский идол» Кэти Перри была в составе судей. После своего выступления 19-летний парень Тревор Холмс признался зрителям, что еще никогда не целовался с девушкой. После признания исполнительница предложила парню поцеловать ее в щеку, но в последний момент передумала и для поцелуя подставила губы. Через время, общаясь с журналистами, юный музыкант признался, что не ожидал такого поворота событий, поэтому чувствовал себя не в своей тарелке. Именно после этого СМИ сделали вывод, что поступок 33-летней звезды можно расценивать как сексуальное домогательство.
Из-за поцелуя Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствахСегодня, 16:09
Один из участников американского телешоу рассказал Кэти Перри о том, что ему никогда не доводилось целовать девушку. Певица, выступавшая на передаче в качестве
Американская певица Кэти Перри выложила на своей странице в социальной сети Instagram свое фото, на котором видно, как кардинально изменился стиль певицы.
Популярная певица Кэти Перри продолжает удивлять поклонников изменением имиджа. Новое фото появилось на странице в Instagram знаменитости.