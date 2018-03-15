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| | Из-за поцелуя Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах

Из-за поцелуя Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах

Сегодня, 16:09
Американская пресса обвинила исполнительницу Кэти Перри в сексуальном домогательстве. Причиной для такого серьезного обвинения послужило поведение знаменитости на музыкальном мероприятии «Американский идол».

Из-за поцелуя Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах

 

На конкурсе «Американский идол» Кэти Перри была в составе судей. После своего выступления 19-летний парень Тревор Холмс признался зрителям, что еще никогда не целовался с девушкой. После признания исполнительница предложила парню поцеловать ее в щеку, но в последний момент передумала и для поцелуя подставила губы. Через время, общаясь с журналистами, юный музыкант признался, что не ожидал такого поворота событий, поэтому чувствовал себя не в своей тарелке. Именно после этого СМИ сделали вывод, что поступок 33-летней звезды можно расценивать как сексуальное домогательство.

 
В Instagram парень написал, что не считает поступок знаменитой исполнительницы домогательством. Также юноша объяснил, что чувство дискомфорта вызывал не сам поцелуй, а то, что он не ожидал поцелуя именно в этот момент. В завершении своего сообщения Тревор Холмс написал слова благодарности судьям, которые оценивали его музыкальный талант.

Анна Котова
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