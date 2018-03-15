Фанаты провожали Олега Табакова в последний путь криками «Браво»

15 марта в Москве подошла к концу церемония прощания с Народным артистом СССР Олегом Табаковым. Проводить в последний путь выдающегося уроженца Саратовской области пришли президент РФ Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Валерий Радаев, деятели искусства и ученики гениального актера.

Дарья Светозарова

После окончания гражданской панихиды, с речью к присутствующим обратилась вдова Олега Павловича – Марина Зудина. Она подчеркнула, что всю жизнь любила покойного супруга и впредь будет его любить. Жена Табакова добавила, что актер подарил ей двух замечательных детей и много лет невероятного счастья. По словам вдовы, пережить горечь утраты ей помогают друзья и ученики Олега Павловича.Земляк покойного артиста и его ученик Евгений Миронов тоже сказал несколько слов о погибшем учителе. Он признался Олегу Павловичу в любви и предположил, что сейчас на небесах Табаков добродушно улыбается и призывает всех закончить стенания и продолжить заниматься своими делами. Миронов добавил, что актерству Табаков не учил – он им заражал, превращал это в способ существования. Однако актеру всегда, как и его персонажу Матроскину, удавалось падать на четыре лапы, с легкостью выходя из сложных ситуаций.Возле здания театра имени Чехова собрались тысячи поклонников великого артиста. В последний путь Олега Павловича провожали криками «Браво» и громкими аплодисментами.