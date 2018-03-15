«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Фанаты SEREBRO недовольны участницей трио Фанаты провожали Олега Табакова в последний путь криками «Браво» Путин прибыл проститься с Табаковым В Москве женщина-полицейский выгнала инвалида из метро Американец убил старика гантелью из-за флирта Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце» Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари» Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом Ведущая «Ревизорро-Медицинно» пожаловалась Владимиру Путину на Ростов Mr. Freeman в новой серии в память о Хокинге полетал на «пенисе» Туристы просят офисных работников показывать пенисы У Сати Казановой развился панический страх из-за возлюбленного
| | Алла Пугачева показала видео с танцующей дочерью

Алла Пугачева показала видео с танцующей дочерью

Сегодня, 15:58
Прославленная отечественная певица Алла Пугачёва порадовала своих фанатов, опубликовав в Сети видеозапись, на которой её маленькая дочка по имени Елизавета старательно исполняет танец, который умилил множество её почитателей.

Алла Пугачева показала видео с танцующей дочерью

 

Поклонники Пугачёвой изумились танцевальным способностям юной Лизы, которая грациозно танцевала без какой-либо музыки, собственными силами напевая себе мелодию для ритма. Видеозапись, которая демонстрирует танцевальные таланты Елизаветы, дочери Аллы Пугачёвой, появилась в официальном Instagram-аккаунте примадонны эстрады. В комментариях подписчики знаменитой певицы предположили, что уже с юных лет девочка собирается стать профессиональной балериной, так как одеяние и манера танца маленькой девочки говорят о том, что в будущем она сможет проявить себя в балете.

 

Пугачёва заметила, что к танцу её дочь побудило хорошее настроение, которым певица решила поделиться со своими подписчиками. Многие поклонники Аллы Пугачёвой поблагодарили её за столь трогательные кадры, так как певица стала делиться фото и видеоматериалами своей маленькой дочери лишь недавно.
Александр Вест
Новости по теме
Алла Пугачёва поздравила с днём рождения Татьяну Тарасову
Алла Пугачёва поздравила с днём рождения Татьяну Тарасову

Популярная отечественная певица Алла Пугачёва поздравила с днём рождения прославленного тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Соответствующее

Алла Пугачёва сумела похудеть на 20 килограммов
Алла Пугачёва сумела похудеть на 20 килограммов

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачёва в очередной раз сумела удивить своих многочисленных фанатов, продемонстрировав результаты своего похудения. За

Максим Галкин показал трогательное видео, как танцует Алла Пугачёва
Максим Галкин показал трогательное видео, как танцует Алла Пугачёва

Популярный российский юморист Максим Галкин на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал видеоролик, в котором показал танцующую Аллу Пугачёву.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости