Алла Пугачева показала видео с танцующей дочерью

Прославленная отечественная певица Алла Пугачёва порадовала своих фанатов, опубликовав в Сети видеозапись, на которой её маленькая дочка по имени Елизавета старательно исполняет танец, который умилил множество её почитателей.

Поклонники Пугачёвой изумились танцевальным способностям юной Лизы, которая грациозно танцевала без какой-либо музыки, собственными силами напевая себе мелодию для ритма. Видеозапись, которая демонстрирует танцевальные таланты Елизаветы, дочери Аллы Пугачёвой, появилась в официальном Instagram-аккаунте примадонны эстрады. В комментариях подписчики знаменитой певицы предположили, что уже с юных лет девочка собирается стать профессиональной балериной, так как одеяние и манера танца маленькой девочки говорят о том, что в будущем она сможет проявить себя в балете.

Александр Вест

Пугачёва заметила, что к танцу её дочь побудило хорошее настроение, которым певица решила поделиться со своими подписчиками. Многие поклонники Аллы Пугачёвой поблагодарили её за столь трогательные кадры, так как певица стала делиться фото и видеоматериалами своей маленькой дочери лишь недавно.