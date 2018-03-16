Алексей Янин возвращается к нормальной жизни после выхода из комы

Актер Алексей Янин, полюбившийся зрителям после сериала «Клуб», несколько лет назад пережил страшную трагедию. В 2015 году у него случился инсульт, который изменил молодого человека навсегда. Последствия инсульта оказались крайне тяжелыми и Янин впал в многомесячную кому.

На днях актер отметил 35-летие. Сообщается, что он уже вышел из комы и теперь проходит курс реабилитации. С юбилеем кинозвезду пришла поздравить его коллега по цеху Анастасия Задорожная. Позже она поделилась подробностями лечения и самочувствия Алексея, которые узнала от его мамы.

Дарья Светозарова

Свой юбилей актер справлял в реабилитационном центре. Мать Янина рассказывает, что ее звездный сын делает поразительные успехи на пути к выздоровлению. Все больше мужчине удается делать без посторонней помощи. Болезнь не сказалась на интеллекте актера, поэтому с ним интересно вести беседы.К молодому человеку почти полностью вернулась память, его правая рука снова хорошо действует, и родственники преисполнены надежд на его полное выздоровление. Уже совсем скоро Алексей сможет вставать. Хоть медленно, но верно он движется вперед на пути к нормальной жизни.