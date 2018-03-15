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В Москве женщина-полицейский выгнала инвалида из метро

Сегодня, 15:21
В Москве женщина-полицейский выгнала инвалида из метро за его непристойный внешний вид. Мужчина на коляске был вынужден самостоятельно передвигаться к машине скорой помощи.

В Москве женщина-полицейский выгнала инвалида из метро

 

Ему необходимо было добраться в больницу для оказания медицинской помощи. Житель Москвы заснял на камеру, как женщина-полицейский не пустила инвалида на коляске в метро. Дело в том, что у мужчины была разбита голова и он просил помочь добраться к соответствующей станции метро. Очевидец при этом не стал мешать сотруднику правоохранительных органов. Он заснял всё происходящее на камеру.

На кадрах можно заметить, что полицейский не пускает в метро из-за того, что он якобы может разбивать окна в подземке. Добрался ли инвалид до больницы на данный момент неизвестно.
Вещий Олег
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