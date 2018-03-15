Экс-участница «Дом-2» оправдалась за силиконовую грудь

На днях экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук сообщила в своем микроблоге, что сделала операцию по увеличению груди и уже похвасталась несколькими фото, на которых виден отличный результат работы пластического хирурга.

Светлана Славянская

«Вопросов про грудь очень много. Кто-то скажет, что это «фу, искусственно», кто-то скажет, что это красиво. Самое главное, что нравится мне и моему молодому человеку», - заявила Ирина Пинчук в своем Instagram-блоге. Также девушка призналась, что к вопросу выбора врача она подошла очень серьезно и основательно, поэтому конечный результат проведенной операции оправдал все ее ожидания.«Красивая Ирка с грудью или без», «Ну сделала и сделала. Все про такую Иру Пинчук уже забыли давно», «Самое главное, если нравится тебе и твоему молодому человеку», «Только груди и губы могут качать, мозгов жалко не качаю», «Зачем всем докладывать, что ты пошла делать грудь, а потом оправдываться?!», - заявили фолловеры Пинчук.