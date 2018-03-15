Новый роман: Брэд Питт после развода нашел утешение с Деми Мур

Американские таблоиды массово стали информировать, что Брэд Питт после развода нашел утешение с актрисой Деми Мур, с которой дружит уже долгое время. Сообщается, что пара теперь часто проводи время вдвоем.

Светлана Славянская

Инсайдеры сообщают, что Брэд Питт больше года искал что-то, чтобы поднять себе настроение. На помощь пришла Деми Мур, которая стала завлекать актера вместе с ней ходить на йогу и вести трезвый образ жизни, чтобы направлять энергию во что-то полезное. «Они были друзьями на протяжении десятилетий. Но теперь у них есть связь, с которой они никогда не делились. Деми оказывает большое влияние на Брэда. Из-за этого он стал намного спокойнее и энергичнее», - утверждает источник публикации.По словам инсайдеров, 55-летняя Деми Мур многие годы была влюблена в Брэда, однако не могла к нему подойти из-за Анджелины Джоли. Теперь актриса рассчитывает на свидание, а потому и помогает Питту побороть депрессию после развода.