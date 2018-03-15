«Как не стыдно!»: Яна Кошкина опозорилась всплывшей грудью

Известная отечественная телеведущая и актриса Яна Кошкина соблазняла своих подписчиков в Instagram новым фото, где девушка позирует оголенная в ванной. Однако фанаты больше внимания обратили на грудь Кошкиной, которая всплыла из-под воды.

Яна Кошкина на новом снимке позировала в ванне с пеной, а рядом стоял букет алых роз. Однако поклонников не впечатлила Кошкина, которая купается с макияжем и элегантной укладкой. Многие заметили, что у Яны из-под воды предательски всплыла грудь, что доказывает её ненатуральность, заявили фолловеры.

Светлана Славянская

«Грудь всплыла, хорошая примета. Удачно сходить на свидание», «Они всплыли... Закон тяготения на них не действует», «Оказывается, девушки накрашенные купаются», «Ты всегда накрашенная купаешься?», «Шикарная грудь», «Зачем держать душевую лейку без воды над головой?», «С такой грудью, утонуть точно не получится!», - писали под фото интернет-пользователи.