На Тарзана посыпался шквал критики за интим с фанаткой

Знаменитого стриптизера и супруга исполнительницы Наташи Королевой Сергея Глушко раскритиковали поклонники за вульгарное поведение. Дело в том, что Тарзана заметили во время интимного танца с незнакомкой.

Анна Котова

Некоторое время назад в интернете активно обсуждали новое неприличное поведение Сергея Глушко. Супруг Королевой был замечен вовремя имитации секса с незнакомкой модельной внешности. Данная информация была сопровождена видеозаписью. На ролике хорошо видно, как Тарзан исполняет интимный танец и прижимается к формам девушки. Отметим, что в момент съемки на Глушко была только простынь, которой он прикрывал гениталии.После просмотра этой записи пользователи накрыли Сергея Глушко волной негодования и критики. Причиной для такого поведения поклонников стало то, что Глушко полностью имитировал все действия при половом акте. Сама же незнакомка была только рада происходящему, несмотря на то, что вокруг них собралось много зрителей. Отметим, что инцидент произошел на одной из закрытых вечеринок.