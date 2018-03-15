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| | В Екатеринбурге умерла звезда ночных клубов Мама Гала

В Екатеринбурге умерла звезда ночных клубов Мама Гала

Сегодня, 13:00
В Екатеринбурге на 76 году жизни ушла в мир иной знаменитая аниматор ночных клубов Галина Волкова. Ее все запомнили как веселую, добрую, любящую женщину, которая всем стала известна под псевдонимом Мама Гала.

В Екатеринбурге умерла звезда ночных клубов Мама Гала

 

Галина Волкова была очень жизнерадостным человеком, она могла за несколько секунд развеселить людей и увлечь их своим азартным веселым настроением. Женщина пошла работать в ночные клубы уже после ухода на пенсию, а до того она тяжело трудилась на железной дороге. Галина Волкова взяла себе псевдоним Мама Гала и с тех пор стала звездой всех светских вечеринок. До последнего дня своей жизни веселая женщина выходила на сцену на высоких каблуках и зажигала публику, все ее такой и запомнили.

Прощание с Галиной Волковой состоится в храме Владимирской иконы Божей Матери 16 марта. По предварительным данным, женщина умерла от сердечного приступа.
Пелагея Лебединская
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