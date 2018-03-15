В Екатеринбурге умерла звезда ночных клубов Мама Гала

В Екатеринбурге на 76 году жизни ушла в мир иной знаменитая аниматор ночных клубов Галина Волкова. Ее все запомнили как веселую, добрую, любящую женщину, которая всем стала известна под псевдонимом Мама Гала.

Пелагея Лебединская

Галина Волкова была очень жизнерадостным человеком, она могла за несколько секунд развеселить людей и увлечь их своим азартным веселым настроением. Женщина пошла работать в ночные клубы уже после ухода на пенсию, а до того она тяжело трудилась на железной дороге. Галина Волкова взяла себе псевдоним Мама Гала и с тех пор стала звездой всех светских вечеринок. До последнего дня своей жизни веселая женщина выходила на сцену на высоких каблуках и зажигала публику, все ее такой и запомнили.Прощание с Галиной Волковой состоится в храме Владимирской иконы Божей Матери 16 марта. По предварительным данным, женщина умерла от сердечного приступа.