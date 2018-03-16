Миллион алых роз: Вера Брежнева опубликовала снимок в сексуальном боди

На просторах своего Instagram Вера Брежнева разместила очередной сексуальный снимок, который привел фанатов в неописуемый восторг. Певица восседала на ложе из «миллиона алых роз», как отметили поклонники, в красном латексном боди.

Николай Офицеров

За короткое время снимок собрал более 100 тысяч отметок «мне нравится». Поклонники заявили, что отныне планируют называть Брежневу «красной королевой».Поклонники в комментариях также отметили, что время неподвластно над Брежневой, ведь с годами она становится только прекраснее. Фанаты отметили, что клип на песню «Ты мой человек» восхитителен и лишь подчеркивает ее красоту.Как известно, Брежнева входит в список самых популярных русскоязычных блогеров в Instagram. За ее аккаунтом следит 9,2 миллиона человек.