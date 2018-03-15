Филипп Янковский назвал Табакова своим вторым отцом

Сегодня в здании МХТ имени Чехова проводится церемония прощания с выдающимся отечественным артистом Олегом Табаковым, на которой присутствовал и Филипп Янковский, который рассказал о том, как усопший актёр сумел заменить ему отца.

По словам Янковского, он очень сильно любил Табакова, учеником которого он являлся. Актёр заметил, что после кончины его отца, который ушёл из жизни девять лет назад, Олег Табаков практически заменил его ему. Филипп Янковский рассказал о том, что не может принять смерть артиста, который стал целой эпохой, легендой благодаря его творческим способностям и личностным чертам.

Александр Вест

Заметим, Янковский с Табаковым оба родились в Саратове, что делает их земляками, а в 90-м году Филипп закончил курсы Олега Табакова, которые он проводил в столичном театре. Напомним, медицинские специалисты до сих пор не раскрыли официальную причину смерти Табакова, который ушёл из жизни 12 марта после безуспешной борьбы с продолжительной болезнью.