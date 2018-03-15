Костюшкину угрожают после его выступления в женской одежде

Стас Костюшкин сообщил, что в его сторону посыпались угрозы и критика после выступления, на котором он был одет в женскую одежду. Такое заявление знаменитость сделал в Instagram, опубликовав видео с концерта.

В комментариях один из поклонников задал вопрос исполнителю, давно ли он сбежал из гей-рабства. На это Костюшкин ответил, что это произошло совсем недавно, так что у него еще есть колготки и парик. Затем певец задал ответный вопрос, стоит ли ему продемонстрировать данные вещи, надев их на себя. После этого препирательства остальные поклонники начали предлагать Стасу и остальным женские наряды.

Анна Котова

Напоминаем, что ранее Стас Костюшкин уже шокировал поклонников клипом на композицию «Факты», в которой снялись актер Алексей Панин и порно-актриса Ева Бергер.