Костюшкину угрожают после его выступления в женской одежде

В комментариях один из поклонников задал вопрос исполнителю, давно ли он сбежал из гей-рабства. На это Костюшкин ответил, что это произошло совсем недавно, так что у него еще есть колготки и парик. Затем певец задал ответный вопрос, стоит ли ему продемонстрировать данные вещи, надев их на себя. После этого препирательства остальные поклонники начали предлагать Стасу и остальным женские наряды.
Напоминаем, что ранее Стас Костюшкин уже шокировал поклонников клипом на композицию «Факты», в которой снялись актер Алексей Панин и порно-актриса Ева Бергер.