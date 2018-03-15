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| | Ляйсан Утяшева оригинально поздравила Павла Волю с днем рождения

Ляйсан Утяшева оригинально поздравила Павла Волю с днем рождения

Сегодня, 12:49
Трогательное поздравление с днем рождения, адресованное Павлу Воле, появилось на страничке Ляйсан Утяшевой в соцсети.

Ляйсан Утяшева оригинально поздравила Павла Волю с днем рождения

 

Знаменитому телеведущему и актеру Павлу Воле накануне исполнилось 39 лет. В честь этой знаменательной даты супруга Павла Ляйсян Утяшева выложила в Instagram миленькое поздравление. Она написала, что он самый любимый и самый милый ее человек во всей вселенной. Также добавила много нежных слов и фото, на котором Павел изображен вместе с сыном, сидящими на окне. Поклонники супружеской пары присоединились к поздравлениям любящей супруги артиста, и также осыпали его множеством пожеланий.

Отметим, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева состоят в законном браке уже шесть лет. Они вместе воспитывают двое деток – сына Роберта и дочь Софию. Звездная пара очень счастлива и все свое свободное время проводят вместе.
Пелагея Лебединская
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