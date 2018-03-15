Кэти Перри осчастливила 19-летнего парня первым поцелуем

В очередном выпуске телешоу American Idol Кэти Перри решила осчастливить 19-летнего музыканта, который признался, что ранее никогда не состоял в романтических отношениях с девушкой. Певица подозвала к себе молодого парня и разрешила поцеловать себя в щёку. Остальные члены жюри положительно восприняли данное намерение певицы, подбодрив парня. В первый раз поцелуй показался Кэти не слишком выразительным, поэтому она попросила его повторить данное действие.
Кэти Перри осчастливила 19-летнего парня первым поцелуемСегодня, 12:35
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