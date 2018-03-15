Кэти Перри осчастливила 19-летнего парня первым поцелуем

Один из участников американского телешоу рассказал Кэти Перри о том, что ему никогда не доводилось целовать девушку. Певица, выступавшая на передаче в качестве члена жюри, осчастливила молодого музыканта, подарив ему первый поцелуй.

Однако, когда парень во второй раз собирался поцеловать Кэти Перри в щеку, певица вдруг повернулась губами к молодому парню и подарила ему поцелуй в губы, тем самым добившись счастливой улыбки на его лице. Заметим, поначалу музыкант не мог поверить своему счастью, пока не почувствовал губы певицы на своих губах.

Александр Вест

В очередном выпуске телешоу American Idol Кэти Перри решила осчастливить 19-летнего музыканта, который признался, что ранее никогда не состоял в романтических отношениях с девушкой. Певица подозвала к себе молодого парня и разрешила поцеловать себя в щёку. Остальные члены жюри положительно восприняли данное намерение певицы, подбодрив парня. В первый раз поцелуй показался Кэти не слишком выразительным, поэтому она попросила его повторить данное действие.