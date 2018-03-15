Богомолов: Олег Табаков к своему юбилею предлагал пьесу о смерти

Предчувствовал ли он собственный конец, Богомолов не уверен. Режиссер Константин Богомолов рассказал историю о том, что к своему юбилею Табаков предложил на рассмотрение пьесу, повествующую о смерти, а именно о человеке в годах, который знает, что его дни сочтены.

Николай Офицеров

Богомолов утверждает, что Олег Табаков был невероятно мужественным человеком, ведь никогда не жаловался и продолжал работать на износ вопреки своему возрасту и болезни.Спектакль должен был носить название «Юбилей ювелира». Согласно роли, актеру предстояло вжиться в образ человека в летах, дни которого сочтены.», - отметил Богомолов.Как написали ранее в прессе, Олегу Табакову стало хуже еще три года тому назад. Болезнь постоянно прогрессировала, но он продолжал заниматься любимым делом, несмотря ни на что.