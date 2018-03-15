Богомолов: Олег Табаков к своему юбилею предлагал пьесу о смерти

Богомолов утверждает, что Олег Табаков был невероятно мужественным человеком, ведь никогда не жаловался и продолжал работать на износ вопреки своему возрасту и болезни.
Спектакль должен был носить название «Юбилей ювелира». Согласно роли, актеру предстояло вжиться в образ человека в летах, дни которого сочтены.
«В последние годы он очень сильно болел, но никогда никому об этом не говорил, не жаловался и продолжал работать в прежнем объеме. Я был искренне потрясен, когда к своему юбилею он предложил пьесу о смерти. После каждого спектакля он терял по несколько килограммов, хотя там было всего полторы мизансцены, в полтора часа. Но он с такой самоотдачей играл, что терял вес, даже сидя на стуле или лежа на кровати. Для нас всех было огромное счастье видеть его глаза, когда он выходил на поклон, и зал вставал, не отпускал его со сцены», - отметил Богомолов.
Как написали ранее в прессе, Олегу Табакову стало хуже еще три года тому назад. Болезнь постоянно прогрессировала, но он продолжал заниматься любимым делом, несмотря ни на что.