«Перестала есть ведрами»: Дженнифер Лопес добилась шокирующего похудения

Американская актриса, телеведущая и популярная певица Дженнифер Лопес добилась шокирующего похудения, утверждают поклонники. На последних снимках в Instagram артистку едва узнали фанаты.

Светлана Славянская

48-летняя красавица Дженнифер Лопес продемонстрировала поклонникам, что не собирается сдавать позиции и уступать место на сцене молодым артистам. На днях певица обновила свой Instagram, где похвасталась результатами своего шокирующего похудения. Поклонники пришли в восторг от сексуальной фигуры Лопес.В комментариях многие похвалили Дженнифер за то, что артистка перестала употреблять пищу в больших количествах и стала активно трудиться в тренажерном зале. Многие поклонники посчитали, что на данный момент певицы выглядит не старше 35 лет.