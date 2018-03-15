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| | «Перестала есть ведрами»: Дженнифер Лопес добилась шокирующего похудения

«Перестала есть ведрами»: Дженнифер Лопес добилась шокирующего похудения

Сегодня, 12:04
Американская актриса, телеведущая и популярная певица Дженнифер Лопес добилась шокирующего похудения, утверждают поклонники. На последних снимках в Instagram артистку едва узнали фанаты.

«Перестала есть ведрами»: Дженнифер Лопес добилась шокирующего похудения

 

48-летняя красавица Дженнифер Лопес продемонстрировала поклонникам, что не собирается сдавать позиции и уступать место на сцене молодым артистам. На днях певица обновила свой Instagram, где похвасталась результатами своего шокирующего похудения. Поклонники пришли в восторг от сексуальной фигуры Лопес.

В комментариях многие похвалили Дженнифер за то, что артистка перестала употреблять пищу в больших количествах и стала активно трудиться в тренажерном зале. Многие поклонники посчитали, что на данный момент певицы выглядит не старше 35 лет.
Светлана Славянская
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