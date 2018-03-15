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| | У Сати Казановой развился панический страх из-за возлюбленного

У Сати Казановой развился панический страх из-за возлюбленного

Сегодня, 12:01
Известная певица Сати Казанова открыла тайну своего прошлого. Она рассказала корреспондентам, с какими трудностями в личной жизни ей пришлось столкнуться несколько лет назад.

У Сати Казановой развился панический страх из-за возлюбленного

 

В недавнем времени Сати Казанова рассказала в своем интервью о некоторых моментах своей личной жизни. Сати вспомнила, с какими трудностями она столкнулась восемь лет назад. Девушка, тогда еще участница группы «Фабрика», встречалась более трех лет с молодым человеком, за которого собиралась замуж. Однако никто не знал, как он относился к ее сольной карьере. Из-за постоянных скандалов девушке пришлось уйти из группы, у нее началась депрессия. Сати начала ощущать панический страх всякий раз, когда оставалась наедине со своим бой-френдом. В один прекрасный день она поняла, что не любит его, и не может всю свою жизнь ему посвятить. Певица порвала все отношения с женихом и уплыла в свой сольный круиз. Хоть Сати Казанова и ушла из группы «Фабрика», однако она не прекратила строить свою сольную карьеру и продолжала петь.

Осенью прошедшего года Сати Казанова вступила в узы брака со своим избранником итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Молодые люди торжественно отметили две свадьбы, первая состоялась в родном городе певицы, а вторая в Италии.
Пелагея Лебединская
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